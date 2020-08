Sorpresa de Paul, l’argentino vicino a cambiare squadra: “Trattativa avanzata, i due club vogliono chiudere”

Trattativa avanzata tra il Leeds e l’Udinese per Rodrigo de Paul. Lo annuncia in questi minuti il ‘Telegraph’ e la notizia trova conferme anche in Italia: il centrocampista argentino ha una proposta importante dal club inglese, neopromosso in Premier League e desideroso di costruire una squadra di livello. L’operazione non è ancora conclusa, ma de Paul ha aperto all’idea. Per convincere l’Udinese c’è un’offerta da 30-35 milioni. Dopo Rodrigo, il Leeds di Radrizzani sogna un altro grande colpo per il ‘Loco’ Bielsa.