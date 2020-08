Calciomercato, lo ‘svincolato’ Bonaventura trova un’altra squadra: è testa a testa

Jack Bonaventura è sicuramente uno dei nomi più importanti sul fronte calciomercato. L’ex Milan continua la ricerca ad una nuova squadra e non ha intenzione di sbagliare la scelta, si tratta di un centrocampista ancora in grado di fare la differenza nel campionato di Serie A. L’avventura con la maglia rossonera è stata ricca di soddisfazioni, adesso è arrivato il momento di tornare protagonisti con un altro club.

Le voci di mercato continuano ad essere insistenti, tantissime squadre hanno effettuato dei sondaggi, ma per assicurarsi le prestazioni del giocatore si profila un vero e proprio testa a testa. In pole c’è la Fiorentina, c’è già il gradimento di Bonaventura e il club viola deve solo decidere se affondare o meno il colpo, valutazioni in corso con il tecnico Iachini. Infine c’è il Verona, il tecnico Juric lo vorrebbe in rosa per caratteristiche e qualità, ma in questo caso esiste anche l’ostacolo dell’ingaggio. La decisione arriverà entro pochi giorni.