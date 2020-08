Calendari calcio italiano, l’annuncio di Gravina: “Ecco quando si ripartirà dalla A alla D”

Al termine del Consiglio Federale in programma oggi, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha risposto alle domande dei giornalisti presenti fuori dalla sede, annunciando difatti le date d’inizio dei campionati dalla Serie A alla Serie D: “Abbiamo definito i calendari dei campionati – ha detto – Il 19 settembre ripartirà la Serie A, il 26 la Lega di Serie B, il 27 la Serie C e la Serie D. S’è vista grande collaborazione nel Consiglio di oggi. s’è vista grande collaborazione, abbiamo approvato l’unificazione della CAN di A e di B, riforma alla quale Marcello Nicchi stava lavorando da molto tempo. E’ una idea importante per la crescita dei nostri arbitri”.