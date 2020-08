Cessione Genoa, cordata italiana da Londra presenta l’offerta per il club: può arrivare la svolta

CESSIONE GENOA – Il Genoa ha conquistato una salvezza veramente importante dopo un campionato negativo, adesso è al lavoro per la prossima stagione con l’intenzione di non commettere più gli stessi errori. Ma a tenere banco è anche e soprattutto il futuro del club, novità anche sul passaggio societario. Secondo quanto riporta l’Ansa, in queste ore è stata formalizzata una proposta di acquisto del club di Enrico Preziosi, da parte di una cordata guidata da Gestio Capital, un family office con base a Londra fondato da Matteo Manfredi, e che coinvolge in quota minoritaria anche Aser Ventures, la holding sportiva di Radrizzani, proprietario del Leeds. Tra i proponenti anche un fondo statunitense di private equity. I primi contatti erano stati avviati già nelle scorse settimane, l’intenzione è provare a definire l’accordo entro la prima parte della prossima stagione. Gestio Capital è specializzato nella gestione di patrimoni di facoltose famiglie private, firmata anche un’alleanza strategica e finanzaria con Frontis Npl e Pietro Martani, fondatore di Copernico e Halldis. Radrizzani ha costruito il successo intorno al club inglese e su Eleven Sports, network televisivo di contenuti sportivi internazionali.