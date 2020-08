Cessione Genoa, nuovi contatti nei prossimi mesi. Le ultime su allenatore e mercato

CESSIONE GENOA – Ore frenetiche in casa Genoa, si programma la prossima stagione. Il club rossoblu è reduce da una stagione molto difficile, la salvezza è arrivata solo all’ultima giornata. Si sta programmando il prossimo campionato e la prima situazione da valutare sarà quella del passaggio di proprietà. Continuano a circolare voci, è arrivata un’offerta da Gestio Capital di Matteo Manfredi per rilevare il club, protagonista anche il proprietario del Leeds Andrea Radrizzani. Al momento non è stato raggiunto un accordo, ma la trattativa non è del tutto naufragata, le parti torneranno a parlarne a stretto giro di posta. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ l’intenzione della cordata è quella di arrivare ad una definizione entro l’inizio del prossimo anno.

Preziosi è concentrato anche sulla questione allenatore. Vincenzo Italiano è il tecnico in pole per affidare la panchina, ma l’eventuale promozione dello Spezia potrebbe complicare la situazione al Genoa. Il piano B porta all’ex Cagliari Maran. Sul fronte mercato, sempre con lo Spezia, trattativa per il difensore Erlic, viene considerato il nuovo Romero. Faggiano è intrigato dalla coppia Younes-Llorente, contatti avviati anche con la Fiorentina per Cutrone. In porta difficile la conferma di Perin, è stato valutato positivamente Marcin Bulka del Psg.