Cessione Genoa, il presidente Preziosi ha già rifiutato l’offerta di Radrizzani: “proposta irricevibile”

CESSIONE GENOA – Il presidente del Genoa ha deciso di rifiutare (per il momento), l’offerta presentata da Andrea Radrizzani, proprietario del Leeds neopromosso in Premier League, e Matteo Manfredi. E’ stata confermata la volontà di acquistare il club, ma la proposta non è stata considerata all’altezza.

“Queste sono barzellette da bar, non sono offerte serie. Che significa farsi carico dei debiti e poi magari investire più avanti, Così non si fa il bene del Genoa. È una proposta irricevibile. Mi è stata preannunciata l’offerta e la notizia è stata subito resa pubblica, ancor prima che io potessi fare una valutazione. Ho invitato questi signori a rendere pubblica la loro offerta, così la gente può farsi un’idea. Ma ho l’impressione che non lo faranno. Sono al lavoro per la nuova stagione. E il Genoa in questo momento ha solo bisogno di serenità, non di inutile confusione”, riporta sempre l’Ansa.