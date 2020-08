Ciro Ferrara, dai pettegolezzi agli spot fino al siparietto tra suo figlio e Ibrahimovic e al cinema

Ciro Ferrara nasce nel 1967 a Napoli. E’ stato uno dei migliori difensori del decennio ’80-’90. In carriera ha vestito grandi maglie come quelle di Napoli e Juventus. Ha inoltre collezionato quarantanove presenze nella Nazionale italiana. Vincitore di sette scudetti è tra i calciatori più decorati della Storia della Serie A. Nel 1997 è stato candidato anche al Pallone d’Oro classificandosi 33°. Ferrara si è dimostrato uno dei calciatori più forti della sua generazione.

Conclusa la parentesi da difensore, Ferrara ha intrapreso quella da allenatore. Nel 2005 è entrato a far parte dello staff della Nazionale italiana come collaboratore di Marcello Lippi. Ha partecipato alla spedizione vincente in Germania nel 2006 e in seguito ha allenato Juventus, Italia Under 21, Sampdoria e Wuhan Zall.

L’ex difensore è molto amico del collega Fabio Cannavaro: i due, che hanno militato nelle stesse squadre e sono entrambi napoletani, sono anche diventati soci in affari, gestendo la Giano, società che si occupa di impianti sportivi. A maggio 2005, sempre insieme a Cannavaro, ha creato la Fondazione Cannavaro-Ferrara, associazione di volontariato che si occupa dei bambini disagiati dei quartieri napoletani.

Per anni Ciro è stato sposato con Paola Pallonetto, con la quale ha messo al mondo tre figli: Benedetta, Paolo e Giovanbattista. Nel 2017 i due hanno divorziato. A fargli da supporto nei momenti peggiori c’è stata sempre la grande amica Federica Fontana. Per molto tempo si è mormorato che tra i due ci fosse del tenero, voci più volte smentite.

Ha fatto l’opinionista in diversi programmi sportivi, tra i quali ‘Tiki Taka’. Nel 2002 è comparso, insieme a Fabio Cannavaro e Vincenzo Montella, in ‘Volesse il cielo!’, film dell’amico Vincenzo Salemme. Nel 2004 invece è stato protagonista insieme alla sua famiglia in una serie di spot televisivi dello Yogurt Danette. Seguendo l’esempio di ex colleghi come Paolo Rossi e Totò Schillaci, anche l’ex difensore di Napoli e Juventus si è fatto stregare dalle luci dello showbiz. Ha partecipato, infatti, ad ‘Amici Celebrities’, arrivando in finale.

Ferrara, recentemente, ha svelato un aneddoto su Zlatan Ibrahimovic, suo compagno di squadra ai tempi della Juventus: “Sono stato compagno di squadra di Ibrahimovic per un anno, il mio ultimo da calciatore. Una volta portai mio figlio nello spogliatoio della Juventus, c’era Ibrahimovic e gli disse: ‘Tuo papà ha giocato con Maradona, ma io sono più forte di Diego’. Gli risposi: ‘Ibra, ma facci il piacere!”.