Manchester City-Lione: gol Dembele, tris clamoroso dei francesi [VIDEO]

Si sta giocando l’altro match dei quarti di finale di Champions League, in campo Manchester City e Lione, si decide l’avversario del Bayern Monaco che ieri ha asfaltato il Barcellona. Inizio di partita difficile per la squadra di Guardiola, i primi minuti non sono stati entusiasmanti. Discorso diverso per i francesi che giocano in modo ordinato e con coraggio. E la squadra di Garcia passa in vantaggio, indecisione della compagine inglese e gol firmato da Cornet. Dopo il controllo al Var l’arbitro convalida, non c’è fuorigioco.

GOAL ! – Cornet scores vs Manchester City. 0-1. pic.twitter.com/XI5fBQsw7B — OnlyFootballClips (@OnlyFootballCl1) August 15, 2020

70′ – PAREGGIO DEL MANCHESTER CITY, IL GOL E’ DI DE BRUYNE SU PERFETTO ASSIST DI STERLING.

79′ – GOL DEMBELE, IL LIONE TORNA IN VANTAGGIO CONTRO IL MANCHESTER CITY

Dembele makes it 2-1 Lyon 🤯 pic.twitter.com/rVydpVclUC — FIFA 21 News (@FUT21News) August 15, 2020

86′ – GOL DEMBELE, TRIS CLAMOROSO DEL LIONE