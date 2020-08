Consigli Fantacalcio 38ª giornata, alcune dritte della nostra redazione: chi schierare e chi evitare

Consigli Fantacalcio – Se per la Serie A quasi tutti i verdetti sono pressoché fatti, diverso è il discorso per le varie leghe dei fantallenatori. In tanti casi, quest’ultima giornata è veramente decisiva affinché decretate i vincitori e gli sconfitti. Proprio per questo, ancor più importante risulta essere la scelta della formazione da schierare. Qui di seguito alcune dritte, ruolo per ruolo, della redazione di CalcioWeb. Ecco chi schierare e chi evitare.

PORTIERI

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE – Due nomi su tutti da evitare: Handanovic e Musso, entrambi in casa di due tra le squadre più offensive dell’intero campionato. Sì a Donnarumma, buon momento di forma per lui. E chissà che non pari un altro rigore…

DIFENSORI

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE – Yoshida è uno dei migliori della Samp di quest’ultima parte di campionato e i liguri oggi vanno a Brescia. Fateci un pensierino se lo avete. Chance per Luperto nel Napoli, ma va preso con le pinze. Milenkovic e Pezzella, uno dei due o anche entrambi. Portano spesso bonus.

CENTROCAMPISTI

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE – Mancosu tutta la vita, come spesso diciamo. Diversi i rigori assegnati al Lecce quest’anno e il centrocampista è risultato quasi sempre infallibile. Sfruttare Gomez e Calhanoglu, no a Veloso.

ATTACCANTI

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE – Non pensiamo che proprio ora, nell’ultima di campionato, Gonzalo Higuain possa esplodere. Da evitare. Ibra è ormai in stato di grazia e va sfruttato. Immobile, invece, vorrà superare il record proprio di Higuain.