Conte parla al passato, frasi che sanno di addio all’Inter: “Ringrazio tutti…”

E’ un Antonio Conte amareggiato quello che si è presentato ai microfoni di ‘Sky Sport’ per commentare la finale di Europa League persa contro il Siviglia. Una gara ampiamente alla portata dei nerazzurri, che hanno però sprecato tanto e regalato il gol vittoria con Lukaku. Queste le parole di Conte, che sanno molto di addio: “E’ stata una partita equilibrata, dura. Nel secondo tempo abbiamo avuto un paio di situazioni che dovevamo sfruttare per far girare la partita dalla nostra parte, poi c’è stato un episodio sfortunato. I ragazzi hanno dato tutto quello che avevano, credo che anche il fatto che il Siviglia avesse già giocato partite di questo genere abbia influito. La squadra è cresciuta, siamo arrivati in finale di Europa League e tanti erano alle prime esperienze internazionali. Ora un paio di giorni di vacanze per tutti e poi ci siederemo a discutere a mente fredda. Ringrazio chi mi ha dato l’opportunità di allenare l’Inter, ne è valsa la pena. Ho dato tanto e ho ricevuto tanto in cambio dai giocatori. Ho anche una famiglia e devo riflettere. Se alcune situazioni devono influire sulla mia famiglia allora non va più bene. Dobbiamo chiarire alcuni aspetti. Non c’è nessun rancore nei confronti di nessuno. E’ questione di punti di vista e di situazioni che non mi sono piaciute. Qualcosa è successo, è inutile girarci intorno. Non voglio passare un’altra annata così”.