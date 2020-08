Coronavirus, 10 calciatori del Goias positivi poco prima del calcio d’inizio: partita rinviata

Nonostante una situazione molto preoccupante, in Brasile il calcio va avanti. E dopo i campionati statali ricomincia il Brasileirao. Ma c’è già il rinvio della prima partita: Goias-San Paolo. Dieci calciatori della squadra di casa, infatti, sono risultati positivi al Coronavirus a pochi minuti dal fischio d’inizio. Ben otto dei dieci giocatori coinvolti erano inseriti nell’undici titolare. Una scoperta tardiva, perché i test di metà settimana erano stati spediti alla federazione, ma erano stati considerati non validi perchè non erano stati impacchettati nella maniera giusta. Sono state effettuate le controanalisi, che hanno confermato i dieci positivi giusto a dieci minuti dall’orario previsto per il calcio di inizio.

Il presidente della commissione medica ha spiegato a ‘SportTV’: “Per non far saltare il match abbiamo aspettato il più possibile, ma quando sono arrivate le controanalisi abbiamo preso una decisione. A quel punto, la salute veniva prima di tutto“.