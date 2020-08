Altri quattro positivi al Coronavirus in casa Strasburgo. A riportare la notizia è lo stesso club alsaziano sul proprio sito ufficiale. Non sono i primi giocatori colpiti dal Covid-19. Infatti, nelle scorse settimane altri quattro tesserati erano risultati positivi al test. Isolamento di quattro giorni per i tesserati e amichevole contro il Rennes annullata.