Gravissimo lutto per l’ex Pibe de Oro, Diego Armando Maradona. E’ morto, a causa del Coronavirus, Raul Machuca, cognato dell’argentino e marito di una delle sorelle maggiori, Kitty. La notizia è stata confermata dalla stampa estera, sono diversi i siti che hanno annunciato il lutto. L’uomo, 77enne, era ricoverato da circa venti giorni in ospedale a Buenos Aires. Anche la sorella di Maradona è risultata positiva al Covid, ma è asintomatica. E’ un periodo difficile per l’ex calciatore del Napoli.