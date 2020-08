Sospiro di sollievo in casa Atletico Madrid. Gli ultimi tamponi fatti ieri dalla UEFA sui ‘Colchoneros’ hanno dato tutti esito negativo. Gli spagnoli potranno dunque essere regolarmente in campo questa sera contro il Lipsia. C’era molta preoccupazione vista la positività di Correa e Vrsaljko costretti a restare a casa in isolamento, ma fortunatamente sono arrivate buone notizie.