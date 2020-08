Coronavirus, il Villarreal annuncia un nuovo positivo: posticipato il pre-campionato

Un nuovo caso di Coronavirus è stato registrato al Villarreal. Ad annunciarlo è stata la stessa società spagnola attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale. “Dopo i test di controllo medico effettuati questa settimana su giocatori, tecnici e personale provenienti dall’ambiente diretto della prima squadra, i servizi medici del Villarreal CF hanno confermato un nuovo caso positivo di Covid-19. Questo presenta sintomi lievi ed è isolato in casa nel rispetto il protocollo sanitario, sotto il controllo e monitoraggio dei servizi medici del club, LaLiga e le autorità sanitarie. A scopo precauzionale, i calciatori della prima squadra si eserciteranno nuovamente da soli nella Città dello Sport fino a quando giovedì non verranno effettuati i controlli medici. Come fatto dal primo giorno di lavoro dall’inizio della pandemia, il Villarreal CF continuerà a rispettare rigorosamente il protocollo sanitario della Liga, nonché tutte le indicazioni delle autorità sanitarie e sportive competenti”.

Posticipato anche il pre-campionato che sarebbe dovuto iniziare questo pomeriggio con il ritrovo della squadra all’Hotel La Finca de Algorfa (Alicante) in vista del match di sabato contro il Cartagena alla Pinatar Arena di Murcia.