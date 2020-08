Coronavirus, positivo allenatore italiano: è in ospedale

Un allenatore italiano è stato colpito dal Coronavirus: si tratta di Cristiano Bergodi, ex calciatore – tra le altre – di Pescara e Lazio ed attuale allenatore del Csu Craiova in Romania. Dopo i controlli di tre settimane fa, quelli di squadra, era risultato negativo, mentre l’ultimo test ha evidenziato la positività. Bergodi, secondo quanto riferiscono i media del posto, si trova attualmente in ospedale e dovrà restare in isolamento per due settimane saltando anche l’ultima gara di campionato contro l’Astra Giurgiu. Le sue condizioni, tuttavia, non sembrano destare preoccupazione. I sintomi riscontrati sono infatti lievi.