De Rossi, ne spunta un’altra: ecco a quale panchina è stato accostato l’ex Roma

Ha lasciato Roma dopo una vita, poi la brevissima esperienza al Boca e la scelta di fare l’allenatore. Daniele De Rossi è stato accostato ad una serie di panchine negli ultimi mesi ma, nella realtà, non si è ancora seduto in nessuna. Anche perché non ha il patentino: avrebbe dovuto prenderlo prima del lockdown, ma è stato tutto rimandato.

C’è un’altra squadra a cui viene però accostato l’ex giallorosso: la Primavera del Bologna. A riferirlo è il Corriere dello Sport, che parla di contatti tra la società e il padre di Daniele, Alberto. Ipotesi non da buttare ma comunque difficile al momento, proprio a causa del patentino, ma il corteggiamento è costante. Ciò che è certo, sempre secondo quanto scrive il quotidiano romano, è che non ci sarà più Emanuele Troise alla guida dei giovani rossoblu.