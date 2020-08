Diamanti incanta l’Australia, doppio “scavetto” per beffare il portiere [VIDEO]

Nonostante i 37 anni, Alessandro Diamanti non smette di stupire. L’ex fantasista di Livorno e Brescia, tra le altre, ha regalato due perle ai tifosi australiani con la maglia del Western United. Nel 5-3 rifilato al Western Sydney Wanderers, infatti, “Alino” ha firmato una doppietta con lo “scavetto”. Per Diamanti e la sua squadra adesso l’obiettivo playoff dista soltanto due punti. In basso il VIDEO delle due splendide reti di Diamanti.