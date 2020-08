Storica rivoluzione nel calcio: una ragazza giocherà in una prima squadra maschile

Una rivoluzione storica. E’ quella accaduta in Olanda. Per la prima volta nella storia del calcio, una ragazza può giocare in una prima squadra maschile. La Federazione olandese ha approvato e così, Ellen Fokkema, 19 anni, entra di diritto nella storia: giocherà nell VV Foarut, quarta divisione del paese.

“Gioco con questi ragazzi da quando avevo cinque anni – le parole della donna – Perché non dovrebbe essere possibile? È una vera sfida, ma questo mi entusiasma solo di più. Avevo chiesto al club se fosse possibile qualcosa e insieme abbiamo presentato la richiesta alla federazione. I miei compagni di squadra hanno anche reagito con entusiasmo al fatto che posso stare con loro. Non posso dire come sarà, ma sono ancora molto felice di poter partecipare a questo piano pilota”.