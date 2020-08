Eto’o, che stoccata! “Se il Barcellona manda via Messi il club non merita più di chiamarsi così”

Una stoccata bella e buona. Una frecciata alla sua ex squadra. Ma Samuel Eto’o non è tipo da troppi giri di parole. In un’intervista a ‘Tyc Sport’, l’ex attaccante di Barcellona e Inter ha parlato del possibile addio di Messi: “Se l’argentino dovesse andare via, il club catalano dovrebbe cambiare nome, non meriterebbe di essere chiamato più Barça. Dovrebbe trovare un altro nome perché non posso immaginarmi il Barcellona senza Messi. Hanno la chance di avere nelle loro fila per tutta la carriera il più forte giocatore di tutti i tempi, bisogna fare qualsiasi cosa perché ciò accada. Spero che chi decide, lo faccia per il bene del club”.