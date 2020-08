Ex calciatore arrestato: trovato con 100 grammi di cocaina [NOME e DETTAGLI]

Un nuovo episodio legato al mondo del calcio. Nel pomeriggio di ieri, secondo quanto riporta sanremonews.it sul lungomare Vittorio Emanuele è stato arrestato Alessio Stamilla, sanremese ex calciatore di Serie B e imprenditore del settore turistico.

Nel dettaglio, il 37enne è stato fermato dalla sezione operativa dei Carabinieri di Sanremo nella zona delle spiagge, con 100 grammi di cocaina. E’ stato trasferito in carcere a Sanremo. E’ stato un calciatore, l’inizio nella Sanremese, per poi passare alla Sangiovannese in Serie C, poi il Piacenza in B. Ha giocato anche con Verona, Perugia, Gela, L’Aquila, Pistoiese, Imperia e Argentina Arma.