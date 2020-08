L’ex Milan dice no al ritorno, il club lo scopre sui social e s’infuria

Josè Ernesto Sosa, ex centrocampista tra le altre di Napoli e Milan, è passato al Fenerbahce. ‘El Principito’, nato calcisticamente nell’Estudiantes, però, stava parlando col club argentino di un ritorno in patria. E il club con Juan Sebastian Veron presidente non l’ha presa bene perché ha scoperto la decisione del calciatore attraverso i social network. Queste le parole dell’ex centrocampista di Lazio e Inter: “Abbiamo scoperto la decisione di José attraverso i social network. Quando si è spenta la comunicazione, e siamo riusciti a parlare con José, gli ho detto: ‘Se hai dei dubbi, non tornare.’ È stato un mio suggerimento. Tornare in patria non è una decisione che si prende in dieci giorni, perché ti trovi a scegliere dove proiettare la tua vita”. Sosa, però, non ha comunicato la propria decisione all’Estudiantes ed ha firmato un biennale con il Fenerbahce, perdendo la stima del suo idolo Veron.