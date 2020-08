Favola Lipsia, è in semifinale di Champions League: impresa contro l’Atletico Madrid, eliminato Simeone

LIPSIA-ATLETICO MADRID – Il Lipsia ha dimostrato grande qualità, corsa ed alcuni calciatori in grado di fare la differenza anche in squadre più ambiziose, l’Atletico Madrid ha confermato l’organizzazione tattica e la grinta proprio come il suo allenatore: Simeone. Si è concluso il secondo quarto di finale, dopo il successo di ieri del Psg contro l’Atalanta. E’ nata una partita bloccata con qualche buona giocata, come secondo previsioni. Favola Lipsia che stacca il pass per la semifinale.

Il primo tempo regala poche emozioni, il match sembra bloccato tra due squadre che sembrano avere un chiaro obiettivo: prima non prenderle. La partita è sul filo dell’equilibrio, si va all’intervallo a reti inviolate. Nel secondo tempo l’episodio che può svoltare la sfida, azione perfetta del Lipsia, al 51′ Dani Olmo porta in vantaggio il Lipsia con un grande inserimento. L’Atletico Madrid sembra sulle corde, poi entra Joao Felix e la partita svolta di nuovo. Il portoghese si guadagna un calcio di rigore e con freddezza lo trasforma per l’1-1. La sfida sembra indirizzata verso i tempi supplementari, all’88’ arriva il gol del definitivo 2-1 con Tyler Adams su deviazione. Lipsia in semifinale, Atletico eliminato. Sfoglia la FOTOGALLERY con le immagini del match.