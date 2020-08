Follia a Parigi per la festa del Psg: interviene la polizia con i gas lacrimogeni [VIDEO]

Il Psg ha raggiunto un risultato storico, la squadra di Tuchel ha conquistato la finale di Champions League per la prima volta. Dominio in semifinale per Neymar e compagni, tutto facile nelle sfida contro il Lipsia. La partita non è stata mai in discussione, il risultato di 0-3 non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, in rete Marquinhos di testa, Di Maria e Bernat.

Al fischio finale è partita la festa. I calciatori si sono scatenati prima in campo e poi nello spogliatoio. Anche i tifosi si sono radunati sugli Champs-Élysées, altri fuori dal Parco dei Principi. Sono intervenute le forze dell’ordine con gas lacrimogeni, si sono verificati scontri. La situazione in Francia è peggiorata nelle ultime settimane sul fronte Coronavirus.

PARIS – Tensions en cours depuis + de 3H. Il est 2H30 du matin, incidents toujours en cours sur les Champs-Elysées entre supporters du #PSG et forces de l’ordre. #RBLPSG pic.twitter.com/Jv2EioElZS — Clément Lanot (@ClementLanot) August 19, 2020

Nel frattempo, a Parigi pic.twitter.com/MzBqXvCKng — Roberto Dupplicato (@duppli) August 19, 2020