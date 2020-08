Frosinone, l’esito dei tamponi al gruppo squadra dopo il caso positivo al Coronavirus

Dopo il caso positivo di Coronavirus odierno, registrato ad un membro dello staff, tutto il gruppo squadra del Frosinone ha dovuto – da prassi – sottoporsi al tampone per verificare la presenza di altri contagiati. Eventualità, questa, che avrebbe anche potuto mettere a serio rischio la data della finale playoff contro lo Spezia. Ma la stessa è stata scongiurata. Infatti, così come annunciato dallo stesso club sul proprio sito ufficiale “i risultati dei tamponi effettuati in data odierna hanno dato esito negativo per l’intero gruppo squadra”.