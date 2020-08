Futuro Messi, i dettagli dell’eventuale contratto: 5 anni in… due squadre diverse

FUTURO MESSI – Sono giorni decisivi per il futuro dell’attaccante Leo Messi. Il calciatore argentino ha comunicato di voler lasciare il Barcellona, è finita una bellissima storia d’amore. La Pulce è rimasta delusa dall’ultima stagione, sia dal punto di sportivo che da quello dei rapporti con la dirigenza.

Si è aperta una vera e propria asta per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Il Manchester City è nettamente in vantaggio sia per la disponibilità economica che per la presenza di Guardiola e Aguero. Emergono già i dettagli dell’intesa con i Citizen. Secondo il quotidiano spagnolo Sport sarebbe pronto un contratto fino al 30 giugno 2025. Messi giocherebbe soltanto tre stagioni in Premier League, mentre gli altri due campionati verrebbero disputati al New York City, in Major League Soccer.