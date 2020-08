Ronaldo blindato da Agnelli, ma dalla Francia continuano: “La Juve non lo merita”

Dalla Francia ci provano. Continuano, imperterriti. Sognano CR7 sotto la Tour Eiffel, nonostante le parole (con frecciata) di Andrea Agnelli. Parlando dell’articolo di France Football di qualche giorno fa, a specifica domanda sul futuro del portoghese, il presidente bianconero ha affermato: “Quell’articolo è legato ad un’intervista risalente allo scorso ottobre, però è stata pubblicata proprio alla vigilia di un match della Juve contro una squadra francese. Anche voi (riferendosi agli opinionisti presenti in studio) avete le vostre malizie. Cristiano rimane con noi“.

Ma in Francia non ci vogliono pensare. E continuano ad insistere. C’è un altro articolo di oggi riguardante Ronaldo e il suo futuro poco felice – a detta loro – alla Juventus. “Cristiano Ronaldo è troppo grande per la Juve?“, il titolo in primo piano. “Cristiano Ronaldo le ha provate ancora una volta tutte – si legge – Viene a prendersi il pallone, dialoga coi compagni, tira da lontano, si incarica dei calci piazzati. Ma nel calcio, come in molte cose nella vita, non possiamo fare tutto da soli… E’ isolato in questa squadra che non lo merita“.