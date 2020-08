Galeone: “Sento spesso Allegri, non le sto a dire quante squadre ha rifiutato”. Poi la frecciata a Conte

Giovanni Galeone e Massimiliano Allegri. Una grande amicizia e stima. Il primo maestro e il secondo allievo. Ma, se il primo ha ormai smesso da un po’ di allenare, il secondo è ormai considerato tra i migliori del ruolo nonché protagonista del secondo ciclo vincente della Juventus. Dopo l’addio ai bianconeri, però, si è preso un anno sabbatico. Lo aveva detto, lo ha fatto. E Galeone, in un’intervista a ‘La Stampa‘, lo conferma.

“Lo sento spesso – dice – E lui con me ha confidenza. Proprio per questo non le sto a fare l’elenco delle squadre che ha rifiutato: per correttezza innanzitutto, ma anche per risparmiarmi un’emicrania. L’Inter? Questo l’ha detto lei, anche se io ne sento parlare da un po’. Diciamo che se Allegri riuscisse a vincere con l’Inter sarebbe il primo a completare il trittico con Juventus e Milan. E diciamo anche che io una sparata come quella di Conte contro la società non l’ho mai sentita nella vita. Dopo 200 milioni di roba, o giù di lì”.