Genoa, la commovente dedica di Nicola al figlio scomparso: “Mi sono sdebitato con i tifosi per un loro gesto”

Davide Nicola ha conquistato un’altra salvezza. Bis con il Genoa, dopo quella miracolosa con il Crotone. L’allenatore ha celebrato il tutto con una maglietta molto speciale. Come fatto già con i calabresi, la salvezza è dedicata al figlio Alessandro, prematuramente scomparso. Stavolta con una casacca con sul petto una foto relativa al passato, quando alzava al cielo suo figlio proprio sotto la curva del Ferraris. Nel post-partita ha poi spiegato ai microfoni di ‘DAZN’: “È un ringraziamento per la mia gente che non avevo vicino, per la nostra splendida tifoseria. Oggi la cosa che mi ha pesato di più è stato non sentire il boato, non essere trasportato da questo. Mi sono sdebitato perché loro mi avevano fatto un grandissimo regalo che non dimenticherò mai. Al mio arrivo mi hanno dato una foto che non ricordavo di aver fatto, e allora ho deciso che sarebbe stato uno dei motivi per sdebitarmi con loro”.