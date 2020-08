Genoa: ufficiale l’addio con Marroccu, Faggiano si avvicina

“Il Genoa CFC e il DS Francesco Marroccu comunicano di aver risolto consensualmente il rapporto professionale. Il Presidente Enrico Preziosi ringrazia il Direttore Sportivo per la dedizione, la correttezza e la professionalità mostrate durante il proficuo lavoro svolto”. Questa brevissima nota, sul sito ufficiale rossoblu, per comunicare una notizia in realtà ormai nell’aria da giorni. Francesco Marroccu non è più il direttore sportivo del Genoa. Tra i sostituti, il nome che viene fatto con maggiore insistenza è quello di Faggiano, che dovrebbe salutare il Parma.