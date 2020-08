Genoa, ufficiale l’esonero di Nicola e l’arrivo di Maran

E’ ufficiale l’esonero di Davide Nicola da allenatore del Genoa, non è bastata la salvezza conquistata. La notizia è ufficiale, come conferma lo stesso club rossoblu. “Il Genoa Cfc comunica che Davide Nicola non è più l’allenatore della prima squadra. Al tecnico e al suo staff vanno i ringraziamenti del presidente Enrico Preziosi per la dedizione e l’impegno che hanno permesso di raggiungere al termine della stagione l’obiettivo indicato”. E’ stato già scelto il nome del sostituto, si tratta dell’ex Cagliari Rolando Maran, come comunicato dal club.