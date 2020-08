Bayern Monaco avanti sul Lione nella seconda semifinale di Champions League. Dopo un avvio in sofferenza (con occasione sprecata da Depay e palo di Toko-Ekambi), i bavaresi sono passati grazie ad una bella azione personale di Serge Gnabry. Serie di dribbling per il tedesco, che semina il panico e di sinistro batte l’incolpevole Anthony Lopes. Una decina di minuti più tardi è arrivato anche il raddoppio della squadra di Flick ancora con Gnabry. In basso il VIDEO del primo gol.