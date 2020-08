Inter in vantaggio contro lo Shakhtar nella semifinale di Europa League. Ottimo approccio della squadra di Conte, che ha sbloccato meritatamente il punteggio con Lautaro Martinez dopo un dominio territoriale nei primi minuti di gara. Al 19′ errore di Pyatov sul rinvio, palla recuperata dall’Inter e cross perfetto di Barella per l’incornata vincente di Lautaro Martinez. Gol da vero centravanti per il ‘Toro’. In basso il VIDEO della rete.

63′ – GOL D’AMBROSIO, RADDOPPIO DELL’INTER ANCORA DI TESTA!