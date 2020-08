Siviglia-Inter LIVE, autogol di Lukaku e spagnoli in vantaggio [VIDEO]

GOL LUKAKU – Si sblocca subito la finale di Europa League tra Siviglia e Inter, si stanno affrontando due squadre veramente forti che sono state protagoniste nella competizione. Partenza sprint della squadra di Antonio Conte, azione personale di Lukaku che viene steso in area di rigore, non ci sono dubbi sul penalty e cartellino giallo per Diego Carlos. Sul dischetto si presenta lo stesso calciatore belga che non sbaglia.

Goal! Lukaku with the opener, after scoring from the spot kick. (Penalty) Sevilla 0-1 Inter Milan

12′ – SUBITO IL PAREGGIO DEL SIVIGLIA, DE JONG IN GOL DOPO UNA GRANDE AZIONE DEGLI SPAGNOLI

33′ – ANCORA DE JONG, IL SIVIGLIA LA RIBALTA: L’INTER CHIAMATO ALLA REAZIONE

What a header from De Jong

36′ – SUBITO IL PAREGGIO DELL’INTER, INCREDIBILE 2-2 DOPO 36 MINUTI

75′ – IL SIVIGLIA IN VANTAGGIO, AUTOGOL DI LUKAKU: DECISIVA LA DEVIAZIONE NELLA PROPRIA PORTA DELL’ATTACCANTE SU ROVESCIATA DI DIEGO CARLOS