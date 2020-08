Turone e il gol annullato in Juve-Roma: “C’era sudditanza, quando nel sottopassaggio appariva uno come l’avvocato Agnelli…”

Sono passati quasi 40 anni eppure il gol annullato a Turone, in quel Juventus-Roma del 10 maggio 1981, continua ad essere ricordato da tanti. Soprattutto da lui stesso, che ne parla al Corriere dello Sport: “Fu la più grossa ingiustizia che ho mai subito nel calcio. Il Var non mi piace, ha solo aumentato la confusione, ma se ci fosse stato quel giorno a Torino sarei diventato famoso ma per un altro motivo. E sarebbe stato molto meglio. C’era tanta sudditanza. Quando ti appariva nei sottopassaggi dello stadio uno come l’avvocato Agnelli non restavi indifferente”.