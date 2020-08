Graziani attacca Conte: “Non ha vinto nulla. Alcuni allenatori pensano di essere i padroni del club”

“Credo che, se ci fosse stata la necessità, l’Inter lo avrebbe difeso. Tutti questi attacchi non li ho visti. La squadra ha avuto momenti belli e altri meno. Ci sono allenatori che credono di essere padroni dei club, invece sono dei dipendenti. Facciano gli allenatori e basta. Poi dico a Conte: ‘Antonio, non hai ancora vinto nulla’. Se fossi Zhang lo chiamerei a rapporto ed esigerei delle scuse. Gli allenatori passano, l’Inter rimane”. A parlare così, ai microfoni di Sport Mediaset XXL, è Francesco Graziani. L’ex attaccante, come riportato da fcinter1908, è intervenuto in merito allo sfogo del tecnico dell’Inter Antonio Conte subito dopo il match di ieri sera vinto a Bergamo per 0-2. In alto la FOTOGALLERY con alcuni meme simpatici che hanno preso di mira l’allenatore nerazzurro.