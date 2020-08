Ex portiere punto dalle vespe: è in gravissime condizioni [NOME e DETTAGLI]

Sono ore di apprensione per il mondo del calcio. L’ex portiere Gunther Mair, 60 anni è in gravissime condizioni. E’ stato protagonista negli anni ottanta con le maglie di Trento, Rovereto e dell’Arco. Stava passeggiando nel bosco quando è stato attaccato da uno sciame di vespe all’improvviso. E’ andato in shock anafilattico e adesso è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento, in rianimazione, la prognosi è riservata. Ha allenato i portieri dell’Us Levico Terme. La società ha deciso di mandare un messaggio di incoraggiamento sui social: “Un leone mai domo. Eroe di mille battaglie che da quando ha smesso di giocare è entrato a far parte della famiglia gialloblù allenando i giovani portieri del nostro settore giovanile. Purtroppo nella giornata di ieri Gunther Mair è stato vittima di una puntura di vespa che ha causato un forte shock anafilattico. Gunther è al momento ricoverato all’ospedale Santa Chiara. FORZA GUNTHER NON MOLLARE…siamo certi che vincerai anche questa battaglia”.