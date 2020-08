Higuain e il suo futuro alla Juve: l’attaccante esce allo scoperto

Stagione non certo esaltante quella di Gonzalo Higuain, il cui futuro in bianconero rimane sempre più in bilico. Il ‘Pipita’ ha ancora un anno di contratto, ma potrebbe cambiare aria già nella sessione di mercato che sta per aprirsi. In un’intervista a ‘Fox Sports Argentina’, l’attaccante classe ’87, ha parlato del suo futuro, tra le altre cose: “Per adesso sto bene, riposo e penso. Il 24 tornerò ad allenarmi e ho ancora un anno di contratto, dovrò presentarmi in Italia. Poi vedremo cosa accadrà con il nuovo allenatore, perché sicuramente la situazione sarà diversa. MLS? Molti giocatori ci vanno e sarebbe bello. Ma ora sono alla Juve, vedremo”.

Accusato di tradimento dai tifosi del Napoli per il suo passaggio alla Juve, ma Higuain ci tiene a mettere le cose in chiaro: “Non mi sento un traditore e non mi sono mai pentito di essere andato via da lì. Sono scelte che si fanno in carriera, per migliorare ed essere felici. Quanti giocatori sono passati dal Boca al River? O dal Barcellona al Real Madrid? O dall’Inter al Milan? Tipo Ronaldo o Pirlo. Lo ha fatto anche mio padre. A Napoli stavo bene, ho fatto il record di gol e cantavo e saltavo con loro. Ma quando ti chiama la Juve che fai, dici no? Andai lì per vincere la Champions League e per poco non ci siamo riusciti. Ritorno a Napoli? Ora con il Coronavirus posso tornarci, comprendo la faccia con la mascherina così nessuno mi riconosce”.

Una battuta anche sul futuro di Messi: “Non so se lascerà il Barcellona, è una situazione difficile e solo lui può saperlo. Spero possa essere felice. Lui e Ronaldo condividono il fuoco interiore di voler restare nell’élite del calcio, ma non è facile. Negli ultimi 15 anni hanno vinto 11 Palloni d’Oro e hanno dominato in tutto. Credo di essere stato uno dei migliori partner d’attacco di Messi, in futuro in Argentina si ricrederanno. Il mio erede? Lautaro Martinez ha grandi possibilità, è giovane, ha qualità e spero possa essere il 9 della Nazionale per tanti anni”.

Sulla carriera post-calcio giocato Higuain ha le idee chiare: “Non farò mai l’allenatore, troppo stress mentale e fisico. In genere iniziano con i capelli neri, poi dopo tre anni li hanno grigi. Vorrei che i ragazzi capiscano cosa significa fare il calciatore, vorrei mostrare quello che ho vissuto io. Oggi percepiscono quello che i genitori dicono di me, invece in Europa la crescita è stata diversa e lì mi rispettano di più. Mi piace guardare il calcio argentino, ma non mi manca. Sono partito giovane ma oggi l’Argentina dovrebbe capire perché tanti calciatori esitano a tornare, soprattutto per il futuro delle loro famiglie. Molti vanno negli Stati Uniti, in Cina o in Arabia Saudita a 25 anni, io invece andai al Real Madrid”.