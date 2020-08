Ilicic, permesso speciale per tornare in Slovenia: colpita la sua sensibilità, gli siamo vicini

Qualche giorno fa, nel parlare delle condizioni di Ilicic, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini aveva affermato: “Gli siamo vicini“. Una dichiarazione che, oltre ad alimentare dubbi e misteri su una situazione che (giustamente) non vuole essere fatta uscire allo scoperto, conferma ancor di più i problemi extra campo del calciatore nerazzurro. E così, come Gasperini, anche la redazione di CalcioWeb esprime la vicinanza al giocatore. Lo fa soprattutto in virtù di quanto visto in campo prima del lockdown. Uno spettacolo danzante in campo, uno degli interpreti maggiori del nostro campionato, uno capace da solo di trascinare l’Atalanta ai quarti di finale di Champions.

Ma è ragazzo sensibile, Joseph. Il lockdown, le notizie dall’Italia e dal mondo, i morti, le ambulanze, le bare, la situazione drammatica di Bergamo lo hanno segnato. E lui non è tornato più lo stesso. Gasperini ha provato a gettarlo nella mischia, per esempio contro la Juve nel big match dello Stadium, ma quando la testa non c’è le gambe possono fare ben poco. E così è giusta la scelta di assecondare il suo ritorno in Slovenia, per stare vicino alla famiglia e per uscire da questo momento, ed è giusta anche la scelta di non voler far trapelare i dettagli di questa vicenda, per rispetto suo e della sua sensibilità. E con la speranza di poter tornare a vedere quello spettacolo danzante in campo. Forza Josip!