Immobile nella storia, vince capocannoniere e Scarpa d’oro. E’ il terzo italiano a riuscirci, fermato il dominio di Messi

E’ stata una stagione veramente entusiasmante per l’attaccante Ciro Immobile, il calciatore ha trascinato la Lazio con gol e grandi prestazioni, non è riuscito a portare i biancocelesti allo scudetto, ma la qualificazione in Champions League rappresenta già un obiettivo importantissimo.

Cristiano Ronaldo non è stato convocato per la partita della Juventus contro la Roma, il calciatore della Lazio può festeggiare, con una giornata d’anticipo un doppio traguardo storico: la vittoria della classifica Capocannonieri e della Scarpa d’oro, in particolar modo quest’ultima impresa rappresenta un punto di arrivo veramente prestigioso. Immobile sarà il terzo italiano a vincere il premio individuale per il bomber più prolifico d’Europa, prima due precedenti: Luca Toni e Francesco Totti, autori di 31 e 26 gol con le maglie di Fiorentina e Roma nelle stagioni 2005-2006 e 2007-2008. Il merito dell’attaccante della Lazio è stato quello di interrompere il dominio di Messi che durava da tre anni.