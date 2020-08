L’incubo nascosto di Gianluca Mancini, figlia nata prematura: “Morti dentro per due settimane”

Due settimane di inferno quelle vissute da Gianluca Mancini e sua moglie Elisa, in silenzio, di nascosto. Due settimane di paura, ma adesso la coppia ha ritrovato il sorriso. Con un post su Instagram Elisa ha raccontato dei problemi avuti dalla piccola Ginevra, primogenita, nata prematura lo scorso 18 luglio e rimasta in ospedale lontano da mamma e papà fino a ieri. “Sei nata e subito ti hanno portata via da noi e solo dopo 14 giorni infiniti di ansie e paure, di mille viaggi all’ospedale, di speranza, di dolore e di domande senza risposta, sei arrivata nella tua nuova casa”.

Mancini, da grande professionista, ha continuato ad allenarsi ogni giorno tenendosi dentro tutta la sofferenza e, vista la squalifica nella partita contro la Juve, è tornato prima a casa per abbracciare la piccola Ginevra: “Sei corso subito da noi e sei stato così forte da tenermi sempre a galla. Sei stato un grande marito, un grande papà e un grande professionista. Ti sei allenato sempre anche se morivamo dentro e nessuno può sapere quanto”.