Infortunio Insigne, l’attaccante esce in lacrime: Barcellona a rischio

INFORTUNIO INSIGNE – Il Napoli ha concluso la stagione con un successo, 3-1 il risultato finale contro la Lazio. Vantaggio dei padroni di casa con Fabian Ruiz, pareggio ospite con il solito Ciro Immobile, il bomber ha messo a segno 36 gol in stagione. Poi la squadra di Gattuso va in gol altre due volte, prima con il rigore di Insigne poi con Politano in pieno recupero. Ma c’è preoccupazione per il club azzurro, nel finale proprio Insigne ha accusato un problema muscolare, l’attaccante è uscito dal campo in lacrime. Poi si è accomodato in panchina, nelle prossime ore verranno effettuati degli accertamenti, la sfida di ritorno contro il Barcellona è a rischio.