Infortunio Sanchez, cattive notizie per l’Inter: le sue condizioni in vista della semifinale

Infortunio Sanchez – Si era fermato di scatto toccandosi la coscia, Alexis Sanchez, poco dopo il suo ingresso in campo nei quarti di finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Al netto delle preoccupazioni per l’entità dell’infortunio, però, Conte gli aveva chiesto di rimanere in campo in quanto mancavano pochissimi minuti al termine del match. Il cileno, però, “si è sottoposto questo pomeriggio a Duisburg a esami strumentali – si legge in una nota sul sito ufficiale dell’Inter – Gli accertamenti hanno confermato una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Le condizioni dell’attaccante verrano rivalutate nei prossimi giorni”. Non buone notizie per i nerazzurri, che non potranno avere a disposizione il calciatore per la semifinale della competizione europea. Anche l’eventuale finale è a serio rischio.