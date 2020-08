Infortunio Verratti, anche il centrocampista del Psg out contro l’Atalanta

INFORTUNIO VERRATTI – Grande sfortuna in casa Psg, il club francese si prepara per i quarti di finale di Champions League contro l’Atalanta, ma dovrà rinunciare anche al centrocampista Verratti. Secondo notizie provenienti dalla Francia, l’ex Pescara non sarà a disposizione per la partita a causa di un infortunio al polpaccio in allenamento. Gli esami hanno confermato l’impossibilità di un recupero per la partita contro il club nerazzurro, il rientro è previsto solo in caso di qualificazione per la semifinale. Un’altra tegola per il Psg.