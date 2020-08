Il Bayern Monaco ha licenziato uno degli allenatori della squadra giovanile, che a quanto pare discriminava i calciatori per il colore della pelle, per la nazionalità, la religione e l’orientamento sessuale. Il nome del tecnico non è stato reso noto. Nessun calciatore ha parlato, forse temendo di essere messo alla porta dal Bayern, ma la vicenda è poi venuta fuori quando alcuni genitori hanno denunciato l’accaduto. Continuano le indagini sui comportamenti dell’allenatore.