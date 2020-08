Inter-Bayer Leverkusen, le formazioni ufficiali: Lautaro-Lukaku in attacco

Inter-Bayer Leverkusen, le formazioni ufficiali – E’ rimasta solo una squadra italiana in corsa per vincere l’Europa League, si tratta dell’Inter che proverà ad alzare un trofeo dopo l’ottimo secondo posto nel campionato di Serie A alle spalle della Juventus. I nerazzurri sono reduci dalla qualificazione contro il Getafe, adesso dovranno vedersela con un osso ancora più duro: il Bayer Leverkusen. I tedeschi sono insidiosi, possono contare su buone individualità in attacco. La squadra di Conte sembra però superiore sia dal punto di vista tecnico che fisico. Ecco le scelte dei due allenatori.

Inter-Bayer Leverkusen, le formazioni ufficiali

Inter: Handanovic, Godin, De Vrij, Bastoni, D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lukaku, Lautaro

Bayer Leverkusen: Hradecky, S.Bender, L.Bender, Baumgartlinger, Diaby, Demirbay. Tapsoba, Sinkgraven, Palacios, Havertz, Volland