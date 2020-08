Inter-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni: poche sorprese per Conte

Inter-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni – Vincere per entrare nelle prime quattro ed iniziare a nutrire speranze di successo finale. Questo l’obiettivo dell’Inter, stasera impegnato nei quarti di Europa League contro un Bayer Leverkusen alla portata. Dopo aver eliminato il Getafe, per i nerazzurri c’è l’ostacolo tedesco. Conte non dovrebbe discostarsi molto dall’undici che ha battuto gli spagnoli: c’è la solita coppia davanti Lukaku-Lautaro, Eriksen parte dalla panchina mentre Godin dovrebbe sostituire Skriniar. Queste le possibili scelte dei due tecnici.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.

BAYER LEVERKUSEN (4-3-3): Hradecky; L. Bender, Tapsoba, S. Bender, Sinkgraven; Demirbay, Baumgartlinger, Palacios; Bailey, Havertz, Diaby.