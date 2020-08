Inter-Conte, si rischia la rottura: Allegri il piano B dei nerazzurri, con la Juventus alla finestra…

Un ottimo campionato, 82 punti conquistati, il secondo posto alle spalle della Juventus. Tutto tranquillo in casa Inter? Macchè. Il post-Bergamo è stato caldissimo per i nerazzurri, è arrivato uno sfogo durissimo dell’allenatore Antonio Conte che potrebbe portare pesantissime ripercussioni in vista della prossima stagione. L’ex Ct della Nazionale ha lanciato accuse, non si è sentito protetto dalla dirigenza, ha parlato di società debole. Ovviamente le dichiarazioni hanno fatto rumore e infastidito il club nerazzurro. La rottura, a questo punto, non è da escludere. Anzi. A breve Marotta incontrerà Conte per valutare la possibilità di continuare insieme, sarà un incontro decisivo. Sicuramente non verrà presa una decisione a stretto giro di posta, considerando gli impegni in Europa League.

Ma l’Inter ha già in mente il piano B. In caso di addio con Conte è già pronto il sostituto: Massimiliano Allegri. L’ex Juventus ha voglia di tornare in corsa, è vero che si sono profilate interessanti soluzioni all’estero, ma tornare a lavorare con Marotta ed in un club come l’Inter lo stuzzica. Ed il club nerazzurro sarebbe, inevitabilmente, la prima scelta. E Conte? Ha un pallino in testa: la Juventus. Vorrebbe tornare in bianconero, club che gli garantirebbe la squadra più forte del campionato ed una dirigenza ‘vicina’ alle sorti della squadra, un pò quello che secondo Conte è mancato all’Inter. L’ostacolo? Sarri. L’ex Napoli ha vinto lo scudetto, ma non ha convinto al cento per cento. Si giocherà la conferma in Champions, in caso di eliminazione con il Lione il ribaltone non sarebbe da escludere. E Conte attende, così come Allegri…