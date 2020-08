Inter, Marotta a tutto campo: il provvedimento a Brozovic, il sogno Messi e Ndombele

L’Inter è in campo per la partita di campionato contro l’Atalanta, sfida fondamentale per il secondo posto. Prima del match ha parlato il dirigente Marotta, interessanti indicazioni di mercato ai microfoni di Sky Sport.

“La serata particolare di Brozovic? Tra poco giocheremo, è un argomento che abbiamo valutato e che esamineremo con calma con lui. Sanzionarlo? Mi sembra abbastanza scontato. Ndombele? Si parla ogni giorno di trattative avviate ma in teoria. La pratica va affrontata al momento opportuno perché la nostra rosa merita rispetto per il cammino importante che ha volto. Il mercato lo valuteremo a bocce ferme quando il campionato sarà finito. Messi? Posso dire che è fantacalcio”.