Inter, Moratti sulla suggestione Messi: “credo che ci abbia già provato…”

Sono ore calde in casa Inter, il club nerazzurro deve risolvere al più presto la situazione che riguarda la panchina, nella giornata di domani andrà in scena l’incontro con Antonio Conte e verrà presa una decisione. Nel frattempo continuano a circolare voci sul futuro di Messi, vero sogno dell’Inter. A parlare è stato ancora una volta l’ex presidente Massimo Moratti, ecco quanto dichiarato a ‘As’.

“Il club credo ci abbia già provato. E vedendo l’annuncio, quella pubblicità di Suning col profilo dell’argentino sul Duomo mi viene da pensare che già ci sia stata un’iniziativa in tal senso. E se non fosse così, credo ci proveranno presto. Non è un’operazione semplice economicamente, è chiaro. Ma peserà la volontà di Messi, serve capire se vuol davvero lasciare il Barcellona. Io, ovviamente, non posso saperlo”.

Su Conte: “Ha fatto una grande annata. In questi casi, tutto dipende dal tuo rapporto con il presidente, ma le sue capacità non possono essere discusse. Ha ottenuto ottimi risultati”.